Burgemeester: “40.000 inwoners van Marioepol naar Rusland gedeporteerd”

Marioepol is vanuit strategisch oogpunt enorm belangrijk voor de Russen. De havenstad, die pal tussen de Krim en de zelfverklaarde republiek Donbas ligt – wordt al zeven weken lang zwaar onder vuur genomen door het Russische leger. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba is de aangerichte schade zelfs zo groot “dat Marioepol niet meer bestaat”.

Volgens Oekraïense officials vielen er ongeveer 21.000 doden aan Oekraïense zijde, al konden die cijfers - zoals zo veel andere berichten vanuit Oekraïne - nog niet officieel worden geverifieerd. Er zouden zich nog zo’n 120.000 mensen in Marioepol bevinden – voor de oorlog woonden er zo’n 450.000 mensen in de stad.

Minstens 40.000 inwoners van de stad zouden volgens burgemeester Boitsjenko de voorbije weken “illegaal gedeporteerd” zijn. Ofwel naar Rusland, ofwel naar door Rusland gecontroleerde gebieden in Oekraïne, zo verklaarde de man op de Oekraïense televisie.

