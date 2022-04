Nu al 10 doden door nieuwe uitbraak coronavirus in Shanghai

In de Chinese stad Shanghai zijn officieel al tien mensen gestorven door het coronavirus sinds de stad eind maart in lockdown ging.

Maandag meldde de burgemeester de eerste drie doden. Dat zijn er weinig in vergelijking met de gemiddeld 20.000 nieuwe besmettingen per dag in de stad. In de afgelopen 24 uur stierven nog zeven mensen, allemaal oudere mensen met onderliggende aandoeningen, melden de lokale autoriteiten.

China heeft sinds eind 2019 officieel minder dan 5.000 besmettingen geregistreerd en minder dan 190.000 besmettingen. De reële cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Op sociale media circuleren berichten dat eerdere overlijdens in de afgelopen weken gecensureerd werden door de overheid, maar die berichten kunnen niet worden geverifieerd.

In Shanghai, een stad met ongeveer 26 miljoen inwoners, slaat de omikronvariant hard toe. Het gaat om de zwaarste coronagolf die het land sinds de start van de pandemie twee jaar geleden al heeft meegemaakt. Een groot deel van de inwoners mag al meerdere weken zijn woning niet uit, maar de strenge beperkingen missen tot hiertoe hun effect.