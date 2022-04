Vlaanderen sluit akkoord met Hongarije over hondenhandel

Elk jaar worden bijna 100.000 nieuwe honden in Vlaanderen geregistreerd. Ruim 19.000 van die honden worden commercieel aangevoerd vanuit het buitenland. Daarbij kunnen heel wat problemen opduiken, luidt het in een persbericht van minister Weyts. Die wijst onder meer op gesjoemel met vaccinaties dat kan leiden tot het invoeren van zieke honden.

Minister Weyts maakt nu concrete afspraken met Hongarije om de transparantie bij de invoer van honden uit dat land te verhogen. Vlaanderen en Hongarije verbinden zich om de gezondheid en welzijn van de verhandelde pups te waarborgen. “Als Vlaams Dierenminister bepleit ik al lang een wettelijke regelgeving en een Europees registratiesysteem voor honden”, zegt Weyts. “Omdat dat er nog steeds niet is, nemen we dan maar zelf het heft in handen en trachten we akkoorden te sluiten met de exportlanden.”

Zo wordt onder andere ingezet op een goed vaccinatiebeheer en stressvermindering van de pups. Voorts wordt ook ingezet op de traceerbaarheid van de pups zodat men de herkomst makkelijker kan achterhalen. Daarnaast voorziet het afsprakenkader onderzoek om het vervoeren te verbeteren. Het doel is om ook met de andere Oost-Europese landen waar puppy’s uit worden ingevoerd gelijkaardige afspraken te maken. “Op die manier vermijden we zo maximaal mogelijk dieren- en mensenleed”, zegt Weyts.