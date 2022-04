Zelenski kondigt Russisch offensief aan in het oosten van Oekraïne: “Het is begonnen”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft maandag de start aangekondigd van het Russische offensief tegen Oost-Oekraïne. Een deel van het gebied is in handen van pro-Russische separatisten. “Ze hebben zich lang voorbereid en zijn er aan begonnen”, zei de president.

“We kunnen nu zeggen dat Russische troepen de slag om Donbas zijn begonnen, iets waar ze zich al lang op voorbereiden. Een heel groot deel van het Russische leger focust zich nu op het gebied”, zei hij in een verklaring uitgezonden op Telegram. “We zullen vechten. We zullen onszelf beschermen. Elke dag opnieuw”, voegde hij er nog aan toe.

Volgens de regionale autoriteiten zijn minstens acht burgers gedood door Russische bombardementen. Zo stierven vier mensen die probeerden te vluchten uit Kreminna, een klein stadje in Loehansk dat maandag in handen viel van de Russen. Vier anderen stierven in de naburige regio Donetsk, aldus de Oekraïense gouverneur van de regio. “Ik beveel mensen dringend aan om te evacueren. Er zijn geen veilige plaatsen meer over.” Dat zei ook adviseur van de president, Ihor Zhovkva, na raketaanvallen op burgers in Lviv, in het westen. “Er is geen enkele plaats, gemeente, stad of dorp meer over waar het nu veilig is in Oekraïne.”

De secretaris van de Oekraïense Veiligheidsraad Oleksiy Danilov zei volgens CNN ook dat de Russische troepen proberen de Oekraïense verdediging te doorbreken bij Loehansk, Donetsk en Charkiv. Dat is voorlopig enkel gelukt in Kreminna en een andere kleine stad. “We blijven onze territoria verdedigen”, klonk het.

Troepen uitgebreid

Sinds Rusland aankondigde dat het zijn troepen zou terugtrekken uit de regio van Kiev, hergroepeert het zijn troepen in het oosten van het land. De regio wordt al weken zwaar onder vuur genomen door Moskou.

Het Pentagon meldde maandag ook dat Rusland zijn troepen in het oosten en zuiden van Oekraïne aanzienlijk uitbreidt. Volgens woordvoerder John Kirby werden in de afgelopen dagen meer dan tien tactische eenheden naar de regio ontplooid en worden er ook meer luchtaanvallen uitgevoerd op de Donbas en Marioepol. In de havenstad Marioepol schuilen zo’n duizend mensen – “gezinnen, vrouwen, kinderen” – in de Azovstal-fabriek, maar Russische en Russisch-gezinde troepen blijven die bombarderen hoewel ze weten dat het om burgers gaat, volgens Oekraïens commandant Denys Prokopenko.

“Het Russische leger vermindert het gebruik van raketten tegen Oekraïne niet”, verklaarde Zelenski maandagavond in zijn toespraak. “Hoewel het zich had moeten realiseren dat het uiterst moeilijk zal zijn om het raketarsenaal te herstellen, gezien de reeds opgelegde sancties. (...) Dat wil zeggen, Russische raketaanvallen leiden maar tot één ding: raket-zelfdemilitarisering van de Russische Federatie.”

“Geen van de raketaanvallen heeft de situatie voor Rusland merkbaar veranderd. En als je ze allemaal samen evalueert, zal de conclusie zijn: dit is strategische onzin”, aldus Zelenski. “De aanvallen van vandaag op Lviv, op de regio Dnipropetrovsk en alle andere Russische aanvallen betekenen maar één ding: wij, de wereld en de geschiedenis zullen Rusland veel meer afnemen dan de Russische raketten Oekraïne zullen afnemen. Elk verloren leven is een argument voor de Oekraïners en andere vrije naties om Rusland generatie na generatie uitsluitend als een bedreiging te zien. En elke infrastructuur kan worden hersteld. En dat zullen we zeker doen.”