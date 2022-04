Hij kon het zelf niet geloven: speler van cultclub Nottingham Forest maakt onwaarschijnlijk mooi doelpunt

Voor Jack Colback is het een paasmaandag geworden om nooit meer te vergeten. De 32-jarige speler van Nottingham Forest zorgde in de Engelse tweede klasse voor een onwaarschijnlijk mooi doelpunt tegen West Bromwich Albion. Colback nam vanaf de linkerflank de bal vol op de slof en scoorde tot ieders verbazing. Of het de bedoeling was, is nog maar de vraag - maar de goal was er één om U tegen te zeggen.