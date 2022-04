Gelukkige Limburgdag! Wij trakteren op gratis appelboompjes

Tot 1839 was er nog één grote provincie Limburg. Bij het verdrag van Londen werd de splitsing ondertekend door de Nederlandse koning Willem I, Duitsland, Rusland, Frankrijk en Engeland. De Limburgers hadden dus over hun eigen toekomst niets te zeggen. “Het is een akelige datum”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters. “Eigenlijk gaat het om een gedwongen splitsing. Maar het is wel goed om een Limburgse feestdag te hebben, zodat we even kunnen stilstaan bij onze eigen identiteit. Die gedwongen splitsing heeft er destijds wel voor gezorgd dat we allebei buitenbeentjes werden in ons eigen land. Samen waren we de grootste provincie van het land geweest. Apart zijn we de kleintjes.”

De Maas heeft er wel voor gezorgd dat het ook een sterke splitsing was op economisch vlak. “Belgisch- en Nederlands-Limburg zijn inderdaad economisch minder aan elkaar gelinkt, maar cultureel hebben we heel veel gemeenschappelijke waarden: de taal, de tradities, de mentaliteit,… Ze vormen één identiteit. Het klikt bijzonder snel tussen Limburgers van beide kanten van de grens. Wellicht is die economische afstand er omdat we allebei deel uitmaken van een ander groter geheel. Daardoor zijn we beide anders georganiseerd. Het grote verschil zit hem ook in de te grote bescheidenheid van Vlaamse Limburgers. Nederlandse Limburgers zijn zelfzeker en durven meer. Nochtans hoeven we niet zo bescheiden te zijn. Het is wel jammer dat aan onze kant van de grens onze identiteit stilaan aan het vervagen is. Je merkt dat ze in Nederlands-Limburg bijvoorbeeld nog massaal dialect spreken en dat dit hier stilaan verdwijnt. Misschien kan Het Belang van Limburg daar wat aan doen?” (lacht)

Gratis appelboom

Leuk idee voor later, maar dit jaar willen we u vanwege de Limburgdag trakteren op dat ander Limburgs symbool: een appelboom. “Limburg is niet alleen wereldwijd bekend vanwege het fruit. We hebben ook gerenommeerde boomkwekerijen”, zegt Piet Vandebroek van Het Belang van Limburg. “De firma Carolus Trees levert normaal gezien rond deze tijd heel veel jonge boompjes aan Rusland en Oekraïne, maar dat is vanwege de oorlog niet mogelijk. In plaats van ze door de hakselaar te doen, hebben we besloten om ze uit de delen aan de Limburgers. Op die manier doen we ook nog iets voor het klimaat.”

De boompjes zouden al na twee jaar appels moeten dragen. Via de website kunt u, voor vrijdag 29 april, uw gratis appelboompje reserveren. U kunt het dan op 7 mei afhalen in uw gemeente en tegelijkertijd kennismaken met de correspondent voor uw gemeente.

