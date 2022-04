Europees Parlement vordert verduisterde sommen terug van Marine Le Pen

Het Europees Parlement is van plan om onterecht betaalde bedragen terug te vorderen van de Franse presidentskandidate en voormalig Europarlementslid Marine Le Pen. Dat laat een woordvoerder weten aan het Franse persagentschap AFP. Le Pen wordt er in een rapport van het Europees fraudebestrijdingsorgaan Olaf van beschuldigd 137.000 euro aan Europese middelen te hebben verduisterd.

Marine Le Pen zat van 2004 tot 2017 in het Europees Parlement voor het extreemrechtse Front National, nu verveld tot Rassemblement National. In die periode zouden zij en drie andere voormalige FN-Europarlementsleden – onder wie haar vader Jean-Marie Le Pen en haar ex-partner Louis Aliot – de middelen die het parlement vrijmaakt voor medewerkers, hebben gebruikt voor nationale politieke doeleinden, persoonlijke uitgaven en diensten aan commerciële bedrijven die nauw verbonden waren met FN of met Europa van Vrijheid en Naties, de rechts-populistische fractie in het Europees Parlement. Volgens het Europees antifraudeorgaan Olaf gaat het om ruim 600.000 euro in totaal, waarvan 137.000 euro door Marine Le Pen.

Volgens het Europees Parlement is in totaal 617.000 euro onterecht uitbetaald. De komende weken wordt dat geld teruggevorderd van de betrokkenen, klinkt het.

Marine Le Pen neemt het over een week op tegen zittend president Emmanuel Macron in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Haar entourage ontkent de beschuldigingen.