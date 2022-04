Stad Binche plant verschillende activiteiten voor vertrek van zesde etappe Tour de France

Nadat het al een keer eerder vertrekstad was in de Ronde van Frankrijk in 2019, mag Binche het peloton opnieuw verwelkomen op donderdag 7 juli 2022 in het kader van het vertrek van de zesde etappe. Die zal afgewerkt worden tussen la Cité du Gille en Longwy in Frankrijk over een afstand van 220,5 kilometer. Het is meteen de langste etappe in de Tour 2022.