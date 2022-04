En of ze er zin in hadden, zowel de artiesten als de toeschouwers. Het was al drie jaar geleden dat de laatste editie van Coachella, het bekende muziekfestival in Californië, had plaatsgevonden. Afgelopen weekend pikten Harry Styles, Billie Eilish, The Weeknd en onze eigen Stromae de draad met veel plezier weer op.