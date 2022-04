Cristiano Ronaldo verliest zoontje bij geboorte: “Het grootste verdriet dat je als ouder kan meemaken”

“Het is met diepe droefheid dat we moeten vertellen dat ons zoontje het niet gehaald heeft. Het is het grootste verdriet dat je als ouder kan meemaken. Enkel de geboorte van ons dochtertje brengt ons op dit moment hoop en geluk en ook de kracht om door te gaan”, klinkt het op Instagram en Twitter. Ronaldo gaat nog verder en bedankt het medisch personeel dat het koppel bijstaat. “Onze jongen, je bent onze engel. We zullen altijd van je houden”, besluit de voetballer. Ronaldo is ook al papa van vier andere kinderen. Cristiano Ronaldo Jr (2010), de tweeling Mateo en Eva Maria (juni 2017) en Alana Martina (november 2017).

De voetballer van Manchester United kondigde in oktober via Instagram de komst van de tweeling aan. Op de foto: Georgina en Ronaldo gehuld in beddenlakens en de echo van de tweeling. Fans liketen het kiekje maar liefst 32 miljoen keer. Daarmee werd het ineens het meest populaire plaatje van het jaar.

Ronaldo is gekend omwille van zijn liefde voor zijn kinderen. Meer dan tien jaar geleden opteerde hij al voor het alleenstaande vaderschap. In 2010 was Cristiano Ronaldo Jr. er heel plots. “De buitenwereld mag blijven speculeren. Of ik met een meisje samen was of er een draagmoeder aan te pas kwam. Dat heb ik nooit iemand verteld en dat ga ik ook nooit doen”, zei hij daar toen over. In 2017 deed hij het nog eens. Deze keer werd hij vader van de tweeling Mateo en Eva Maria die via ivf en een draagmoeder ter wereld kwam. Opvallend, nog geen vijf maanden later beviel ook vriendin Georgina van hun eerste kind samen, Alana Martina.

Lang leek het er ook op dat hij en Georgina geen kinderen meer wilden, maar daar kwam vorig jaar veranderingen in. “We zouden graag opnieuw ouders worden”, aldus de Argentijnse in een interview met het Italiaanse blad Sportweek. “Maar we zullen wel zien wanneer dat gebeurt. Elke dag met Cristiano is een geschenk. We zijn enorm gelukkig samen en onze kinderen zijn geweldig.”

Het koppel vraagt nu wat privacy om hun verdriet te verwerken. Het is nog niet duidelijk of de voetballer op het veld zal verschijnen voor de wedstrijd tegen Liverpool.