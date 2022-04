Dita Von Teese komt naar België met ‘meest extravagante show ooit’: “Vijftigers kunnen ook sensueel zijn”

Zet je hoge hoed op en haal je antieke toneelkijkers boven, want Dita Von Teese (49) is in het land. Het Amerikaanse variétéfenomeen toert door Europa met ‘Glamonatrix’, een show waarmee ze je ideeën over striptease, sensualiteit en schoonheid wil veranderen. “Journalisten vragen me al sinds mijn dertigste wat ik ga doen wanneer ik hier te oud voor word. Maar wie bepaalt wat te oud is?”