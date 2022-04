Kenia boven op marathon van Boston: Evans Chebet en nieuwe koningin van de marathon Perez Jepchirchir winnen

Evans Chebet heeft maandag de 126e editie van de marathon van Boston op zijn naam geschreven. Hij legde de 41,195 km af in een tijd van 2u06:51. De 33-jarige Keniaan bleef daarmee zijn landgenoten Lawrence Cherono (2u07:21), winnaar van 2019, en Benson Kipruto (2u07:27), laureaat van vorig jaar, voor.

Bij de vrouwen kwam het dan weer aan op een sprint. De Keniaanse Perez Jepchirchir, de olympische kampioene van Tokio en winnares van de marathon van New York in november vorig jaar, zette de beste tijd neer in 2u21:01. Daarmee hield ze de Ethiopische Ababel Ysehaneh (2u21:05) en haar landgenote Mary Ngugi (2u21:32) af.

Boston behoort samen met de marathons van New York, Berlijn, Londen, Chicago en Tokio tot de zes grote marathons die gekend staan onder de noemer World Marathon Majors.

