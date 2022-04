Tennisloopbaan Tommy Robredo zit erop na nederlaag in Barcelona

Tommy Robredo (ATP-362) heeft maandag zijn loopbaan afgesloten op het ATP-toernooi in Barcelona (2.661.825 euro). De 39-jarige Spanjaard, voormalig nummer 5 van de wereld, was in de eerste ronde kansloos tegen landgenoot Bernabé Zapata Miralles (ATP-119). Ondanks de 6-1 6-1 nederlaag werd hij na afloop luid toegejuicht door het publiek, op de plek waar hij in 1999 zijn eerste ATP-toernooi speelde.

Robredo bereikte destijds op het gravel van Barcelona de derde ronde, onder meer dankzij een verrassende zege op Marat Safin uit Rusland. De Spanjaard won in zijn carrière twaalf ATP-titels, onder meer in 2004 in Barcelona. Hij veroverde met Spanje drie keer de Daviscup (2004, 2008 en 2009). Op de Grand Slams kwam hij nooit verder dan de kwartfinales.

“Ik heb altijd gezegd dat ik stop met tennissen op de dag dat er iets in mijn leven zou komen dat nog mooier is. Mijn vrouw en dochter hebben alles veranderd”, zei Robredo, die met een wildcard nog een keer mocht meedoen in Barcelona. “Bedankt allemaal, tennis zit voor altijd in mijn hart.”