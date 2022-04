Napoli doet opnieuw slechte zaak in titelstrijd: herrezen Stephan El Shaarawy snoept Dries Mertens en co twee dure punten af

Napoli heeft opnieuw een slechte zaak gedaan in de strijd om de titel in de Serie A. Dries Mertens en zijn teamgenoten leken lang op weg naar een nipte zege in de topper tegen AS Roma, maar bij het ingaan van de extra tijd deed Stephan El Shaarawy de thuisploeg nog de das om. Met zijn eerste doelpunt in bijna zes maanden maakte De Farao er nog 1-1 van. Mertens viel bij Napoli in na 83 minuten.