De herrijzenis van Wout van Aert, plots medekopman in Luik-Bastenaken-Luik: “Hij rijdt omdat we geloven dat hij kans heeft”

Hij was vanuit historisch oogpunt niet de eerste maar Wout van Aert heeft Paaszondag met verve gebruikt om te verrijzen uit zijn Covid-miserie. Van genageld aan het Covid-kruis tot bijna-winnaar van Parijs-Roubaix. Met ploegleider Grischa Niermann blikken we terug op zijn tweede plaats in de Helleklassieker en blikken we ook vooruit op zijn eerste deelname aan Luik-Bastenaken-Luik.