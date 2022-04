Van wie kreeg de mol hulp? ‘De mol’-theorieën op een rijtje

De mol kreeg, voor het eerst in de geschiedenis van het programma, hulp van zijn of haar bezoeker. Maar wie was dat?

We zijn halverwege het tiende seizoen van ‘De mol’. 51.600 euro had al verdiend kunnen worden, 20.390 zit reeds in de pot. Niet slecht gemold van Philippe en zijn nog onbekende opvolger, dus. Ook zondagavond slaagden de spelers er niet in de helft van het te verdienen bedrag in de wacht te slepen. Zorgde de mol voor verwarring aan de waterglijbaan? Had ze een joker in haar koffertje? Onze mol-watcher zet de theorieën op een rijtje.