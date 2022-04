Cristiano Ronaldo verliest ongeboren zoontje: “We zijn er kapot van”

Bijzonder triest nieuws ten huize Cristiano Ronaldo. De Portugese stervoetballer en zijn vrouw Georgina hebben laten weten dat een van hun ongeboren kindjes overleden is.

Ronaldo is al vader van vier kinderen: Cristiano Ronaldo Jr (2010), de tweeling Mateo en Eva Maria (juni 2017) en Alana Martina (november 2017). Enkel Alana Martina kreeg hij aanvankelijk samen met Georgina. Zijn eerste drie kinderen kwamen ter wereld via een surrogaatmoeder.

In oktober kondigde het koppel aan dat Georgina opnieuw in verwachting was, van een tweeling. Maar nu blijkt één van de twee kindjes, een jongetje, nog voor de geboorte overleden te zijn.

Het bericht: