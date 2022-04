“Zonnige dag met hoge wolkenvelden, maar het blijft droog”

Vandaag een vrij zonnige dag met hoge en middelhoge wolkenvelden. De middelhoge wolkenvelden kunnen vooral in het westen van de provincie soms dik genoeg zijn om de zon voor een poosje te doen verdwijnen.

Namiddag zullen er ook een aantal stapelwolken worden gevormd. Deze blijven echter beperkt in omvang en we houden het in Limburg dan ook overal droog.

De temperatuur loopt op naar een maximum rond 18 a 19°C. Voormiddag is het nagenoeg windstil, namiddag komt er een vrij matige noordoostenwind te staan.

Ook de nacht naar woensdag verloopt droog. De temperatuur zakt dan naar een minimum tussen +4 en +6°C.

