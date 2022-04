REACTIES. Teleurstelling groot bij Anderlecht: “Het laatste halfuur waren ze helemaal KO, we konden de genadeslag niet geven”

Anderlecht was er dichtbij, maar in de strafschoppenreeks moest het dan toch het onderspit delven tegen AA Gent. Geen Croky Cup en dus ook geen eerste prijs in vijf jaar voor paars-wit. “Hier kunnen we veel uit leren”, zegt kapitein Hendrik Van Crombrugge.

Vincent Kompany: “Dit moet een motivatie zijn”

“Er is geen schade aan mijn ploeg. Ik ben vooral teleurgesteld voor de jongens, zelf kan ik dat naast me leggen”, begon Vincent Kompany zijn relaas. “We hebben er alles aan gedaan. Strafschoppen zijn de hardste manier om te verliezen, voor hetzelfde geld sta ik aan de andere kant te vieren. Maar dat is voetbal. We moeten nu een mentaal beeld nemen van dit moment. We staan aan de verkeerde kant, dit moet een motivatie zijn om de ploeg te zijn die wél de prijzen binnensleept.”

“We hebben altijd de wedstrijd gezeten, dat is het belangrijkste in een finale”, stelt de coach van Anderlecht. “De eerste helft was het goed, het ging gelijk op. Ik dacht dat we in de verlengingen fysiek erdoor kwamen. Gent was vermoeid en had moeite om de bal nog rond te spelen. Wij hadden hen meer pijn kunnen doen als we zuiverder waren aan de bal, dat was het probleem. Ik weet niet of het door nervositeit kwam of iets anders.”

Met Josh Cullen en Amir Murillo misten twee spelers een penalty bij paars-wit. “Natuurlijk kan ik hen niets verwijten. Je moet dapper zijn om een strafschop te nemen. Jullie zien ook de emoties die daaraan gelinkt zijn. Ik zeg altijd dat de verantwoordelijkheid voor een strafschop bij de technische staf ligt. De jongens moeten met lef naar het strafschopgebied toe gaan.”

Kompany feliciteerde AA Gent ook met hun bekerzege. “Het lag echt heel dicht bij elkaar, de hele wedstrijd lang. Ik denk dat beide ploegen vandaag een beetje slordiger waren dan gewoonlijk. Of dit nu brandstof is voor de Champions’ play-offs? Alles moet brandstof zijn. We hebben geknokt om hier te geraken en om in de play-offs te zitten.”

“Ik stelde me de vraag wat het verschil is tussen een finale meemaken als speler en als coach. Eigenlijk is dat heel weinig. Ik heb niet het gevoel dat ik hier enkel en alleen als een verliezer van het veld ga, hier gaan enorm veel lessen uit getrokken worden. Ik heb niet het gevoel dat dit mijn enige finale gaat zijn. Ik kan natuurlijk verkeerd zijn, maar ik heb zin om er morgen weer aan te beginnen. Gewoon werken, en we zullen wie het laatste zal lachen”, sloot de trainer van Anderlecht af. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Hendrik Van Crombrugge: “Er moet altijd een held en antiheld zijn”

“Dat ik na de wedstrijd als enige nog schouderklopjes gaf aan mijn ploegmaats? Je doet dat wel als kapitein, maar eigenlijk heeft dat weinig zin”, vertelde Hendrik Van Crombrugge. “Dit moet vandaag pijn doen. Een finale spelen en die niet winnen, dan kan je gewoon niet tevreden zijn. Ik probeer dan wel een positieve noot te brengen, maar nogmaals: dit moet pijn doen. Hier kunnen we veel uit leren. Morgen hebben we een vrije dag. Dan moeten we onze emoties een plaats geven. Vanaf woensdag gaan we weer vol aan de bak.”

De Anderlecht-doelman stopte één penalty en leek zo even de man van de match te worden, maar bij Gent stopte Roef er uiteindelijk twee. “Er moet altijd een held en antiheld zijn”, reageerde Van Crombrugge. “In een penaltyreeks heb je als keeper weinig te verliezen. Het is echt moeilijk om er één te stoppen. Chapeau voor Davy dat hij er twee stopte. Ik gun het hem.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Wesley Hoedt: “AA Gent heeft laatste halfuur niets meer gedaan”

“Het is super zuur en heel jammer. Het was een gelijkopgaande wedstrijd waarin beide teams wel wilden voetballen, maar uiteindelijk bleek het een slijtageslag te worden”, analyseerde Wesley Houdt. “Gent kreeg wel wat kansen, daar ben ik het mee eens. Alleen hebben zij het laatste halfuur volgens mij niets meer gedaan, waren ze helemaal KO. Alleen konden wij niet de genadeslag geven.”

“Je speelt een finale om te winnen”, ging hij verder. “Het enige positieve dat ik kan zeggen, is dat we op de goede weg zijn. Het is aan ons nu om snel te recupereren en alles te geven in de Champions’ play-offs. We moeten gewoon laten zien dat we beter zijn dan dit. Het was vandaag een lastige wedstrijd waarin Gent wel de beste kansen heeft gehad, denk ik, maar ook niet heel gevaarlijk was. Op het einde is er nog een scrimmage en hebben ze nog een grote kans, maar ik denk dat we zelf een beetje de angel misten om ze pijn te doen en ze in het laatste halfuur in leven hebben gelaten. We hebben gewoon te weinig gebracht. Als je zo goed verdedigt en je komt dan bij de penalty’s met 0-0, dan is het inderdaad een loterij”, vertelde de Nederlander.