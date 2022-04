Hein Vanhaezebrouck: “We hebben al zo vaak penalty’s gemist, dan doet het extra deugd om nu te winnen met strafschoppen”

“Ik heb het rustig beleefd, zoals een andere match”, vertelde Hein Vanhaezebrouck voor de camera’s van VTM. “Ik denk dat wij onze goede momenten gehad, zij ook. Finaal hebben we misschien de beste kansen gehad. Maar Anderlecht had evengoed kunnen winnen. Het was een fysieke slag op het einde, ik denk dat de warmte daar ook voor iets heeft tussen gezeten. Penalty’s zijn altijd een beetje een loterij. Als je weet dat Gent een ploeg is die al zo vaak penalty’s gemist heeft. Misschien hebben die penalty’s ons zelfs Play-off 1 gekost. Zowel vorig jaar als dit seizoen. Als je dan kan winnen met penalty’s, dan doet dat super veel deugd. Of het verdiend is? Het is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat wij de beste kansen hebben gehad. De scrimmage hier voor doel, Nurio zijn kopbal, een paar schoten net naast. Ik denk dat het verschil niet zo groot was. Het was echt fifty-fifty. Het zou Anderlecht oneer aandoen mochten we nu gaan prediken dat het zo verdiend is voor on. Ik zie dat anders. Ik ben daar realistisch in. Hoe laat ik in bed kruip? Dat weet ik niet. Het zal er vanaf hangen wat de familie wil. We zien wel.”