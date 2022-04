Davy Roef glundert na cruciale reddingen in penaltyreeks: “Ik heb deze week twee keer goed gestudeerd”

Een paar maanden geleden zat hij nog vast op de bank, maar op Paasmaandag was Davy Roef de grote held van AA Gent. Met twee reddingen in de strafschoppenreeks bezorgde hij de Buffalo’s een eerste prijs sinds de landstitel in 2015. “Iedereen weet dat ik niet heel uitgelaten ben, maar vanavond ga ik toch eens losgaan”, klonk het bij de goalie.

“Ik zat twee keer in de goede hoek, dat is het verhaal, denk ik (grinnikt). Daarvoor hadden wij er één gemist, dus dan weet je dat die laatste strafschop een belangrijke is”, vertelde AA Gent-doelman Davy Roef. “Tijdens de week krijgen we beelden van oude strafschoppen van de tegenstanders. Je bekijkt dat wel, maar op het moment zelf wacht je nog een beetje af hoe de aanloop enzovoort zijn. Het is ook deels geluk, want je weet nooit of ze een schijnbeweging gaan maken. Maar ik stop er twee, dus ik heb twee keer goed gestudeerd deze week!”

“Ik zie mezelf niet als matchwinnaar, we waren met 21 spelers en iedereen heeft super hard gewerkt. We hebben naar deze wedstrijd toe geleefd. En als je ziet hoe onze helft van het stadion nu reageert… daar doen we het voor, dat is geweldig. Het moet misschien nog een beetje binnendringen, iedereen weet dat ik niet heel uitgelaten ben. Maar vanavond ga ik misschien toch wel eens losgaan”, sloot Roef lachend af.