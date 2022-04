Ex-coach grapt over Nainggolan: “Ik wil hem in mijn volgende staff, dan weten mijn spelers hoe ze zich niet moeten gedragen”

Radja Nainggolan is momenteel aan de slag bij Antwerp, maar in het verleden zat hij ook onder de hoede van Luciano Spalletti bij AS Roma. In de persconferentie voor de wedstrijd tussen Napoli en Roma - Spalletti is tegenwoordig coach bij Napoli - had de Italiaan het even over zijn oud-speler. En daar kon een grapje vanaf.