Zelenski hoopt “komende weken” statuut van kandidaat-lidstaat van EU te krijgen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft maandag in Kiev aan de Europese ambassadeur in zijn land, Matti Maasikas, de eerste documenten overhandigd om een toetreding tot de Europese Unie aan te vragen. Het staatshoofd hoopt “in de komende weken” het statuut van kandidaat-lidstaat te krijgen. “Ons volk maakt, diep vanbinnen, mentaal al langer deel uit van Europa”, zei Zelenski.

Doorgaans duurt het jaren om het statuut van kandidaat-lidstaat van de EU te krijgen. Zelenski toonde zich tevreden dat Brussel de kans gaf aan Oekraïne om de procedure “binnen enkele weken of maanden” al te starten, tegen de achtergrond van de Russische inval in het land eind februari. Hij had het over “een belangrijk signaal” van de vriendschap tussen Kiev en Europa.

De integratie van een land in de EU is een langdurig proces waarbij de kandidaat-lidstaat hervormingen moet doorvoeren om dichter aan te leunen bij de Europese regelgeving. Ze gaat gepaard met complexe onderhandelingen over allerlei thema’s en concrete criteria waaraan een land moet voldoen, zoals politieke stabiliteit en een functionerende markteconomie. Alle lidstaten moeten een toetreding ook unaniem goedkeuren.

Acht lidstaten - Tsjechië, Letland, Litouwen, Estland, Bulgarije, Polen, Slovakije en Slovenië - riepen in een open brief eerder al op om de besprekingen over een Oekraïense toetreding tot de EU op te starten. Een aantal West- en Zuid-Europese landen, waaronder België, Nederland, Italië en Spanje, zouden terughoudender zijn.