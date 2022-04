Maasmechelen

“Hallo, ben jij dit kind op de foto?” Dat vroeg een wildvreemde vrouw via Facebook aan de Maasmechelse broers Vladi en Ivan Maksymiw. Een half uur later zaten ze met hun verloren gewaande familie in Oekraïne te chatten. “Ze zochten ons al vijftien jaar en hadden zelfs een tv-zender ingeschakeld.”