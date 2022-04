Sterke beer uit het waterpolo maakt indruk in De Container Cup

Paasmaandag stond niet enkel in het teken van de bekerfinale in het voetbal, maar ook van een duel tussen een handballer en een handballer in het water - een waterpoloër - in De Container Cup. Het was waterpoloër Niels Bus die het meeste indruk maakte met twee beste seizoensprestaties.

Handbal en waterpolo zijn niet meteen de meest bekende sporten bij het Belgische grote publiek, maar dat waterpoloër Niels Bus en handbal-international Jeroen De Beule straffe atleten zijn, lieten ze maandagavond zien in de compacte zevenkamp op Play4.

Een waterpoloër teert voor een groot stuk op zijn armspieren en daar deed Niels Bus zijn voordeel mee in de krachtproeven. De international slingerde maar liefst 109 monkeybars ver. Slechts drie atleten deden ooit beter, maar niemand daarvan dit seizoen. Ook in het roeien kroonde Bus zich voorlopig tot snelste atleet van dit derde seizoen. Met een tijd van 2 minuten en 52 seconden roeiden in het verleden enkel roeiers Tim Brys en Ward Lemmelijn en wielrenner Wout van Aert ooit sneller.

Voeg daar nog 105 kilogram op de benchpress aan toe en je weet dat Bus meedeed voor podiumplek in het eindklassement. En zeer matige loopproef - enkel gymnaste Jutta Verkest deed dit seizoen trager - en een slecht schietnummer (1 op 5) deden hem net naast dat podium vallen, maar een eindtijd van 9 minuten en 14 seconden is bijzonder puik.

Jeroen De Beule, door zijn afro ook wel de Fellaini van het Belgisch handbal genoemd, deed iets meer dan een minuut langer over zijn zeven proeven. Ook De Beule begon te traag op de loopband - hij liep zelfs nog net iets trager dan Bus - maar miste nadien voldoende uitschieters om die slechte starttijd nog goed te maken. Al was zijn 165 meter in het golf wel de vierde verste slag ooit in de geschiedenis van De Container Cup. De Beule klokte af in 10 minuten en 20 seconden. Daarmee staat hij in de middenmoot geparkeerd.

Klassement mannen

1 Karel Sabbe (ultraloper) 8:53.30

2 Nicolas De Kerpel (hockeyer) 8:54.21

3 Thibaut Vervoort (3x3 basketballer) 9:08.04

4 Niels Bus (waterpolo) 9:14.06

5 Michael Somers (veldloper) 9:35.99

6 Mitch Morgan (ijshockeyer) 9:38.21

7 Florian Vermeersch (wielrenner) 9:46.50

8 Mauri Vansevenant (wielrenner) 9:46.90

9 Jeroen De Beule (handbal) 10:20.16

10 Vincent Kesteloot (basketballer) 10:24:26

11 Toma Nikiforov (judoka) 10:31.07

12 Victor Schelstraete (bokser) 10:37.43

13 Mathijs Verhoeven (BMX’er) 10:42.27

14 Jago Geerts (motorcrosser) 11:11.79

Klassement vrouwen

1 Noor Vidts (meerkampster) 11:26.05

2 Valerie Barthelemy (triatlete) 11:40.41

3 Imke Vervaet (sprintster) 12:38.59

4 Camille Laus (sprintster) 13:08.08

5 Mieke Gorissen (marathonloopster) 13:13.16

6 Jutta Verkest (gymnaste) 15:02.31

Klassement BV’s

1 Tuur Roels 09:32.69

2 Giovanni Kemper 14:19.74

3 Julie Vermeire 17:37.04

4 Tanja Dexters 19.04:50

5 Kamal Kharmach 19:43.89

6 Dominique Van Malder 22:50.47

Volgende kandidaten

Lucinda Brand (veldrijdster)

Sanne Cant (veldrijdster)

(md)