Politie tikt Schotse premier op de vingers omdat ze geen mondmasker droeg bij de kapper

De 51-jarige Schotse premier bezocht zaterdag een kapsalon in de Schotse stad East Kilbride. Op beelden op sociale media was te zien dat ze daarbij niet altijd een mondmasker droeg, terwijl dat het afgelopen weekend nog wel verplicht was in Schotland.

De politie nam akte van de beelden en bezorgde de Schotse regeringsleider een reprimande. Sturgeon heeft zich intussen verontschuldigd. Ze zegt dat ze een mondmasker zal blijven dragen op plaatsen waar dat nodig is.

In Schotland was het mondmasker afgelopen weekend nog verplicht voor de meeste indooractiviteiten, zoals restaurants en winkels. Sinds maandag/vandaag wordt het mondmasker enkel nog aanbevolen. Sturgeon stond er in volle coronapandemie om bekend strengere coronamaatregelen te treffen dan de Britse premier Boris Johnson.