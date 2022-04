En Jumbo-Visma en UAE lagen al op de loer voor Van Baarle: “Hopelijk blijft hij toch bij ons”

Dylan van Baarle (29) claimde zondag op de piste in Roubaix de grootste zege uit zijn carrière. De Nederlander van Ineos Grenadiers zette de kasseiklassieker met een knappe solo van meer dan 20 kilometer oververdiend naar zijn hand. Een absolute uitschieter voor Van Baarle, die al jaren grossiert in ereplaatsen. En dat was ook andere teams niet ontgaan.