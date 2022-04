Een 59-jarige Genkenaar is zondag rond 13.15 uur gewond geraakt bij een ongeval tussen een fietser en een bromfietser. De aanrijding was in de Kolderbosstraat in Genk.

Op de Europalaan in het centrum van Genk is op paasmaandag een 46-jarige Genkenaar aangereden. Die stak de weg over rond 16 uur. maw