WK SNOOKER. Veteraan Mark Williams neemt vlot eerste horde, ook de ‘Smiling Assassin’ stoot door in Sheffield

Zondag had ‘The Welsh Potting Machine’ met breaks van 121, 90, 71, 116 en 138 een verschroeiende start genomen. Het leverde hem een 7-0 voorsprong op. Met breaks van 56 en 68 kon White de schade na de eerste sessie toch nog tot 7-2 beperken. Maandag kwam Williams na onder meer een 50 break al snel op één frame van de overwinning. White deed met een 83 break nog wat terug, voordat Williams er met een 121 century een einde aan maakte.

“Ik ben best tevreden met het niveau dat ik haal”, reageerde Williams. “Dat is het hele seizoen al zo. Maar maak van mij nu geen favoriet. Het WK een vierde keer winnen, zit er niet meer in. Ik ben al blij dat ik hier op mijn leeftijd nog sta.”

In de achtste finales (best of 25) neemt Williams het in een nieuw Welsh onderonsje op tegen de 20-jarige Jackson Page (WS-90). Die schakelde zondagavond Barry Hawkins (WS-9) met 10-7 uit. Williams is sinds jaar en dag de mentor van Page. “Meer nog dan een goede vriend, is hij als een vierde zoon voor mij”, zegt Williams. “Ik begeleid hem sinds hij een jaar of veertien was. Ik wil van niemand verliezen en zal mijn best doen om hem te verslaan, maar als ik dan toch verlies, dan het liefste tegen hem.”

© ISOPIX

Ook de Schot Anthony McGill (WS-13) schaarde zich bij de laatste zestien. De 31-jarige ‘Smiling Assassin’, in 2020 halvefinalist, schakelde Liam Highfield (WS-43) met 10-7 uit. Hij potte daarbij breaks van 56, 70, 71, 59 en 51 weg. McGill haalde lang niet zijn beste niveau, maar had in het laatste frame onvoorstelbaar veel geluk toen hij een rode bal compleet miste, maar een andere rode wel in de pocket zag gaan. “Dat had ik nodig, want Liam was duidelijk de beste speler en als het 9-8 zou geworden zijn, had hij met veel vertrouwen aan het volgende frame kunnen beginnen”, besefte McGill, die in de volgende ronde de winnaar van een duel tussen Judd Trump (WS-4) en de Iraniër Hossein Vafaei (WS-18) treft.