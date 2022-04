Turkije lanceert nieuw offensief tegen Koerden in Noord-Irak

De Turkse luchtmacht heeft in het noorden van Irak verscheidene doelwitten van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) gebombardeerd. Dat zei minister van Defensie Hulusi Akar maandag.

Met commando’s, gevechtsvliegtuigen, helikopters en gewapende drones viel de Turkse luchtmacht onder meer schuilplaatsen, tunnels en munitiedepots aan. Dat gebeurde in de regio’s Metina, Zap en Avashin-Basjan.

“Een groot aantal terroristen is geneutraliseerd”, zei Akar. Bij de PKK is te horen dat er “intense gevechten” met het Turkse leger aan de gang zijn. Ook “in de komende uren en dagen” zouden er aanvallen zijn. Het offensief is nodig om een grootschalige aanval van de PKK tegen Turkije te verhinderen, luidt het.

Turkije valt regelmatig doelwitten van de Koerdische Arbeiderspartij - die ze als een terroristische organisatie beschouwt - aan in de regio’s Iraaks-Koerdistan en Sinjar. Ook onder meer in de Europese Unie en de Verenigde Staten staat de PKK op de terreurlijst.