Raadslid Vandenhove stelt vast dat er op heel wat plaatsen gemaaid werd zonder dat de verkeersveiligheid ermee gemoeid is. — © rudc

Sint-Truiden

Om de natuur te beschermen, mogen begraasde bermen pas gemaaid worden na 15 juni. “Maar op heel wat plaatsen in Sint-Truiden zijn er toch al bermen gemaaid, zoals op het domein Speelhof en in Bevingen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit), die een formele klacht indiende bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Volgens de stad werd er alleen gemaaid waar het verkeersonveilig was.