Estafetteloop in sportpark De Motten

De estafetteloop van Tongeren op 15 april was de tweede aflossingswedstrijd in een reeks van 9 wedstrijden van de Estafettechallenge.

De Estafettechallenge bestaat uit een gelimiteerde reeks estafettelopen van één uur waarbij in ploegen van 2 lopers wordt gelopen. De estafettes vinden plaats op een afgebakend parcours van 1000 meter. De organisatoren Ronny Neven en Patrick Nys kozen voor het decor van het stadspark De Motten. Zij stippelden een pittig en gevarieerd parcours uit waarop de Tongerse broers Bram en Simon Eeckhout 19 kilometer en 630 meter konden afleggen. Na de prijsuitreiking werd in het ADD-cafetaria nog lang nagebabbeld. Op naar de volgende wedstrijd op 26 mei in Genk.