Samana voelt zich dankbaar tijdens paasfeest

"Het deed deugd om Pasen te vieren na een lange periode waarin we weinig konden doen met onze Samanleden", zo klinkt het. "We zijn trouwens dankbaar voor de kleine attenties, de korte contacten via de telefoon of aan deur. Dankbaar zijn is niet altijd zo vanzelfsprekend, zeker wanneer we in de voorbije jaren afscheid hebben moeten nemen van meerdere leden."Voorzitter Jaak heette iedereen welkom op het paasfeest dat na 2 jaar eindelijk weer kon doorgaan. Zoals gewoonlijk begon deze ontmoeting met een paasoverweging waarin de nadruk werd gelegd op het dankbaar zijn. Tijdens het nuttigen van een stukje taart en een kop koffie kregen de leden ruim de tijd om gezellig te keuvelen en van gedachten te wisselen. Ook de pastoor kwam kennismaken met de leden. Als ontspanning hadden Jaak en Rik het gekende spel 'Hoger lager' in elkaar gestoken. De bijeenkomst eindigde met een lekkere broodmaaltijd.