Neosleden luisteren naar lezing van Manu Adriaens

Manu Adriaens is journalist, zowel voor de geschreven pers als voor TV. Maar bovenal is hij een gedreven verteller, vandaar de uitnodiging van Neos Lommel. 45 leden waren present in het Klosterhof in Kattenbos. Met anekdotes en grapjes vertelde Manu hoe je met een positieve kijk op het leven veel zorgen kan vermijden. Zo gaf hij ook zijn visie op de vraag waarom zestigers gelukkiger zijn dan veertigers.Wat kriskras voorbeelden: het belangrijkste in het leven is te weten wat niet belangrijk is; mensen worden het gelukkigst door iets te kunnen doen voor anderen; wees niet als trommels, hoe leger ze zijn hoe meer lawaai ze maken. Maar bovenal was dé boodschap: neem zelf je geluk in de hand!