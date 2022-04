Eerste editie concertnamiddag Jeugd voor Jeugd is een succes

Het idee ontstond nog bij de vorige dirigent Michel Flamand, maar door corona werd dit leuke project noodgedwongen even in de koelkast gestopt. Nu er weer concerten kunnen georganiseerd worden, besloot de jeugdharmonie om dit mooie idee zeker een kans te geven én het werd meteen een succes.De namiddag werd geopend door de jeugdharmonie zelf en voor de eerste keer met hun nieuwe dirigent Toon Debaye, daarna volgde de jeugdfanfare de Vrije Burgers uit Val-Meer, vervolgens de jeugdharmonie Dubbele Forte uit Hoeselt en de jeugdharmonie De Muziekfabriek uit Kortessem mocht deze mooie concertnamiddag afsluiten.Het was een gezellige namiddag en dit leuke concept zal vast en zeker een vervolg kennen.