Ferm Herderen schenkt 677,78 euro aan KOTK

Nadat ze alle leden een cadeaubon van de gemeente hadden gegeven om hen te bedanken voor hun jarenlang trouw lidmaatschap, bleef er nog een mooie som over in hun kas.Afgelopen zaterdag schonk het bestuur dit bedrag aan Jean-Pierre Oben, de afgevaardigde van Gelo 1000. Jean-Pierre is o.a. de bezieler van “De 1000 km van Kom op tegen Kanker”. Hiervoor heeft hij al 5000 euro per team nodig om een team te laten deelnemen aan de vierdaagse die telkens gereden wordt tijdens het hemelvaartweekend. Om dat te kunnen financieren worden er verschillende acties op touw gezet.Dit bedrag van Ferm Herderen zal dan vast en zeker goed besteed worden, want hoe meer teams er kunnen starten, hoe meer geld er in het laatje komt en dat gaat dan weer rechtstreeks naar Kom op tegen Kanker.Naast KOTK heeft Ferm Herderen ook nog aan een ander goed doel gedacht. Zo schonk ze haar keukengerei van de kooklessen aan de Harmonie in het dorp en die gaf op haar beurt hiervoor 75 euro. Dat bedrag hebben de dames dan weer aan de Voedselbank in Riemst geschonken.Een mooi gebaar van het bestuur van Ferm Herderen dat dan ook kan terugdenken aan leuke herinneringen gedurende die 95 jaar.