Bart Hardy te voet naar Compostela

In 2019 heeft Bart al een stukje van de Camino de Santiago afgelegd van St Jean Pied de Port tot aan de kathedraal van Santiago de Compostela. Die afstand van ongeveer 800 kilometer was Bart toen heel goed meegevallen en in 27 dagen bereikte hij zijn doel. Hij was er terecht fier op dat hij besloot om de tocht nu vanuit Millen aan te vatten. Hij verwacht gemiddeld zo’n 30 kilometer per dag te kunnen afleggen en als het weer geen spelbreker wordt, hoopt hij in de tweede week van juli aan te komen in Santiago waar zijn gezin hem zal opwachten. Zaterdagochtend zwaaiden buren, vrienden en familie hem uit en rond de klok van tienen vertrok Bart gepakt en gezakt met een rugzak van ongeveer 12 kilogram met de zon als zijn enige tochtgenoot.Vrienden en familie zullen het avontuur van Bart kunnen volgen via een dagelijkse blog.