Kleuters basisschool Atheneeke leren bibliotheek kennen

In maart, tijdens de jeugdboekenmaand, gingen de oudste kleuters van de derde kleuterklas van GO! basisschool Atheneeke op ontdekking in de bibliotheek van Tongeren.

De kleuters konden er luisteren naar het verhaal van de boekenboef. Door naar dit verhaal te luisteren en opdrachten uit te voeren, maakten de kleuters kennis met de werking en de afspraken van de bibliotheek: Wat betekent lenen? Hoe lees je best een boek? Waar kan je de juiste boeken vinden? De kleuters hielpen om verdwenen boeken terug te vinden en op de juiste plaats in de rekken terug te zetten. Tot slot mochten de kleuters zelf een boek uitkiezen en uitlenen om in de klas te lezen. “Het was een heel leuke en leerrijke activiteit, hopelijk vinden onze kleuters op deze manier, samen met hun ouders, sneller de weg naar de bib”, vertelt juf Daisy van GO! basisschool Atheneeke.