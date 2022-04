Huisgenoot van Dimitri Van den Bergh blijft schitteren en gooit ‘the big fish’ tijdens German Darts Grand Prix

Dimitri Van den Bergh werd zondag in de tweede ronde van de German Darts Grand Prix (ET-3/169.000 euro) uitgeschakeld. Zijn maatje Damon Heta, die in Engeland een huis delen, raakte wel verder. De Australiër pakte in de derde ronde zelfs uit met ‘the big fish’, een finish van 170.

De beelden:

Heta, die aan een uitstekend seizoen bezig is en intussen de top 20 van de wereldranglijst is binnengekomen, won overigens met 6-3 van Scott Waites nadat hij eerder dartsicoon Raymond van Barneveld had geklopt. Hij speelt later op de avond tegen Jonny Clayton, die in zijn match tegen Max Hopp een finish van 160 liet noteren.