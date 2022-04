Man die slotkilometer Ronde van Vlaanderen verstoorde, duikt ook op tijdens bekerfinale en ketent zich vast aan doelpaal

Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd is de bekerfinale tussen AA Gent en Anderlecht even stilgelegd. Een man kwam het veld oplopen en ketende zich vast aan één van de doelpalen. Opmerkelijk: het zou om dezelfde man gaan die twee weken geleden op de laatste rechte lijn van de Ronde van Vlaanderen kwam lopen terwijl de eindsprint in volle gang was.