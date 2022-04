In Nederviersel in Pulle (Zandhoven) onderzochten politie en parket op paasdag een aanvankelijk verdacht overlijden in een stacaravan. De buren hadden er ’s middags de Nederlandse huurder van de caravan, John, dood op de zetel aangetroffen. Zondagavond meldde het parket dat er geen aanwijzingen van kwaad opzet zijn. “Hij was een heel vriendelijke man”, vertellen buren.