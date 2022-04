Steekpartij in Roermond: politie zoekt acht mannen

Bij een steekpartij in Roermond is maandagmiddag een man gewond geraakt.

Het geweldsincident vond rond half drie plaats op de Nassaustraat. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Via Burgernet laat de politie weten op zoek te zijn naar acht mannen. Zij zijn weggerend in de richting van de Aldi.