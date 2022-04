Geoffrey Bouchard blijft sprintend peloton voor in openingsetappe Tour of the Alps

Geoffrey Bouchard heeft de eerste rit in de Tour of the Alps op zijn naam geschreven. De 30-jarige renner van AG2R Citroën maakte deel uit van de vroege vlucht en hield in aankomstplaats San Martino di Castrozza stand tegen een aanstormend peloton. Voor Bouchard is het zijn eerste zege bij de profs.

Daags na Parijs-Roubaix ging in Cles de Tour of the Alps van start. Het was meteen klimmen geblazen in de openingsetappe van 160,9 kilometer. Zes renners kregen na goed 20 kilometer wedstrijd een vrijgeleide van het peloton. Geoffrey Bouchard, de bergkoning van de Giro vorig jaar, was de grootste naam voorin. Het zestal fietste een voorsprong van zowat acht minuten bij elkaar. De Passo Brocon, 15 kilometer klimmen aan 5%, moest duidelijkheid brengen of de vluchters een kans maakten op de zege.

Bahrain-Victorious, dat in Italië rekent op Pello Bilbao en Mikel Landa, knapte het vuile werk op in het peloton. De voorsprong van de koplopers zakte gestaag. Bouchard en Ben Zwiehoff gooiden hun vier medevluchters overboord. Op de top van de Passo Brocon bedroeg de voorsprong van het duo nog vier minuten. In het peloton kreeg Bahrain de steun van Team Ineos. Mattia Bais en Asier Exteberria maakten hun terugkeer in de kop van de koers.

Het duo zou al even snel de rol opnieuw moeten lossen op de Passo Gobbera. Net voor de top ging Bouchard alleen op pad. De Fransman dook solo de laatste 25 kilometer in. In de afdaling kwam Zwiehoff aandringen, maar de Duitser schakelde zichzelf uit door een valpartij. De voorsprong van Bouchard leek geruststellend, tot de organisatie in het peloton op gang kwam.

De kloof met Bouchard werd met zienderogen kleiner. Met nog drie kilometer voor de boeg, had hij amper 30 seconden voor op het aanstormende peloton. Richie Porte besloot in peloton om aan de boom te schudden, zonder succes. Bouchard hield aan de finish vijf luttele seconden over op het peloton, waarin Bilbao de sprint om de tweede plaats won. Voor de dagwinnaar is het zijn allereerste profzege. Morgen mag hij als leider van start gaan in San Martino di Castrozza. De aankomst ligt na een bergetappe in Lana.