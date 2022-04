Vroege vluchter Geoffrey Bouchard boekt op z’n 30ste eerste profzege in Tour of the Alps

De Ronde van de Alpen, één van de belangrijkste voorbereidingskoersen voor de Ronde van Italië, kreeg veel bekende namen aan de start: onder meer Richie Porte, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez, Mikel Landa en Chris Froome kwamen de benen testen in de Italiaanse en Oostenrijkse Alpen. Met zijn 160 kilometer was de openingsetappe van maandag de langste van de week.

Na dertig kilometer koers vertrok de vroege vlucht, met daarin Mattia Bais, Geoffrey Bouchard, Asier Etxebarria, Vinicius Rangel Costa, Ben Zwiehoff en Emanuel Zangerle. Op de top van de laatste beklimming van de dag bleef er nog één renner over: Bouchard had al zijn gezellen afgeschud en ging solo op zoek naar zijn eerste profzege. In het peloton, dat de vluchters een ruime voorgift had gegeven, deden de Ineos Grenadiers en Bahrain-Victorious er nog alles aan om het tij te keren.

Maar Bouchard hield ondanks de druk ternauwernood stand en haalde het in aankomstplaats San Martino di Castrozza met amper vijf seconden voorsprong voor het sprintende peloton. De Spanjaard Pello Bilbao won de sprint voor de tweede plaats, voor de Fransman Romain Bardet. Bouchard is meteen ook de eerste leider in het klassement.