Kathleen Aerts (43) heeft superkrachten. Althans, dat beweert ze. In ‘Villa Zuid-Afrika’ beweert ze dinsdagavond dat ze een ei kan koken in amper één minuut. Gast Regi Penxten is sceptisch, dus nemen ze de proef op de som.