Daar is hij weer! Eden Hazard na operatie terug op het trainingsveld bij Real Madrid

Op 29 maart onderging Hazard een kleine ingreep aan zijn enkel. Hij liet een plaatje weghalen dat al sinds 2017 in zijn enkel zat nadat hij zwaar geblesseerd raakte. De Koninklijke meldde dat hij ongeveer vijf weken buiten strijd zou zijn.

Daardoor miste Hazard het tweeluik in de Champions League tegen zijn ex-club Chelsea. Maar mogelijk komt hij dus wel nog in actie dit seizoen. Real is nog actief in de Champions League en speelt op 26 april en 4 mei de halve finales tegen Manchester City. De Spaanse competitie loopt nog tot en met 22 mei.

Begin juni staan er ook vier interlands met de Rode Duivels in de Nations League op het programma. Die interlands zouden voor Hazard heel belangrijk kunnen worden om wedstrijdritme op te doen. Bij Real kwam hij voor zijn operatie nog amper van de bank.