Ere-schepen Guido Renckens overleden in Pelt

Paasdag overleed na een kort verblijf in het Mariaziekenhuis Noorderhart in Pelt Guido Renckens (68). Hij was daar opgenomen met een longaandoening. Guido Renckens was ereschepen van de gemeente Overpelt.

Van 1983 tot 1998 zetelde Guido Renckens onder burgemeester Karel PInxten in het college van B&S. Hij was schepen van ondermeer jeugd, financiën en openbare werken. Ook na zijn mandaat bleef hij bij CD&V politiek actief en werd nog in februari verkozen in functie als lokaal penningmeester.

Buiten de politiek was hij gedreven actief bij KVG Pelt en VOSPO Overpelt. Bij KVG Pelt (gehandicapten) was hij 40 jaar voorzitter; bij VOSPO de sportclub voor andersvaliden in Overpelt was hij in 1978 medestichter. (PaTh)

