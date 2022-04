Weer Britse soldaat (48) opgepakt, familie smeekt Moskou om humane behandeling

Opnieuw is er een Britse soldaat in de belegerde havenstad Marioepol in handen gevallen van de Russen. Dat blijkt uit een video die het Russische leger maakte, waarover Britse media schrijven.

De 48-jarige Shaun Pinner zat in de zwaarbevochten stad Marieopol in het zuiden van Oekraïne. Hij diende volgens de Daily Mail eerder in het Royal Anglian infanterieregiment van het Britse leger. Nu vocht hij voor Kiev, omdat zijn vrouw Oekraïens is.

De familie van de man maakt zich zorgen na een dit weekend door de Russen gepubliceerde video van Pinner in gevangenschap. Ze roepen het leger en Moskou op om zich aan de Conventie van Genève te houden.

“Ik vocht vijf tot zes weken in Marioepol en nu ben ik in de Volksrepubliek Donetsk”, verklaart Pinner in een bewerkte propagandavideo. Hij ziet er op de beelden moe uit. In een gesprek met een Rus krijgt hij te horen dat hij als kanonnenvuur zou zijn weggestuurd door de Oekraïense legerleiding om later als held te worden geëerd. Bewijzen daarvoor worden niet geleverd. “Jij weet meer dan ik”, reageert Pinner.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In een verklaring stelt de familie vanuit het Verenigd Koninkrijk dat ‘Shaun van de Oekraïense manier van leven genoot’. “Hij beschouwde Oekraïne de afgelopen vier jaar als zijn geadopteerde land. In die tijd ontmoette hij zijn Oekraïense vrouw die zeer gefocust is op de humanitaire behoeften van het land.”

“Hij was onderdeel van de Oekraïense mariniers en een trots lid van zijn eenheid. Eind 2022 loopt zijn contract van drie jaar af en hij was van plan om een humanitaire rol te gaan spelen in Oekraïne”, aldus de verklaring. Er wordt samengewerkt met de familie van de 28-jarige Brit Aiden Aslin die ook in Marioepol zat en vorige week gevangengenomen werd door Russische troepen. Ook Aslin verscheen - zwaar gehavend - op Russische beelden.

Pinner wist al dat deze dag een keer zou kunnen komen, vertelde hij in een interview met The Mail afgelopen januari. “De Russen zullen ons anders behandelen als we gevangen worden genomen omdat we Britten zijn. Dat is altijd in mijn gedachten, dat ik gevangengenomen zal worden.”