Selecties Waalse Pijl: tandem Evenepoel-Alaphilippe bij Quick-Step Alpha Vinyl, Tim Wellens speerpunt Lotto Soudal

Voor Evenepoel is het de eerste keer dat hij aan de start komt van de Waalse Pijl. Julian Alaphilippe wil zichzelf opvolgen en kan voor de vierde (!) keer winnen op de Muur van Hoei. “We zakken met een sterk team af naar de Waalse Pijl”, vertelt sportdirecteur Klaas Lodewyck. “Julian heeft begin deze maand in het Baskenland getoond dat hij een goede conditie heeft. Met hem als kopman hebben we veel vertrouwen dat we kunnen meestrijden voor een goed resultaat, net als in de voorbije edities.”

De andere renners aan de start bij The Wolfpack zijn allemaal Belgen: Pieter Serry, Stan Van Tricht, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Dries Devenyns zal niet in actie komen in de Ardennenklassiekers. Hij is positief getest op het coronavirus.

Wellens eindigde in 2018 op de zevende plaats in de Waalse Pijl, zijn beste resultaat in de Ardennenklassieker. Dit seizoen werd hij achtste in Strade Bianche. In de Brabantse Pijl moest hij tevreden zijn met de negende plaats, nadat hij gedeclasseerd werd vanwege een onregelmatige sprint. Verder won hij de Trofeo Serra de Tramuntana en een rit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

In de Waalse Pijl wordt Wellens bijgestaan door Thomas De Gendt, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard, de Brit Matthew Holmes en de Deen Andreas Kron.

De renners leggen woensdag 202,1 km af tussen Blégny en de Muur van Hoei.