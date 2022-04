Mooie weer redt paasvakantie voor horeca: “Die eerste week kan ik enkel omschrijven als een nationale ramp”

De kust kreeg in de tweede week heel wat dagjestoeristen over de vloer. — © mvn

Eindelijk opnieuw een ‘normale’ paasvakantie. Dat was de uitgesproken tendens bij de horeca aan zee. Na de coronaperikelen zorgde het zachte weer in de tweede vakantieweek voor overvolle terrasjes, quasi volgeboekte hotels en lang zoeken naar een nog vrije parkeerplaats in de kustgemeenten. De reservaties in de hotels kwamen traag op gang maar door het betere weer noteerden de hotels tal van extra last minute reservaties. Het verlengde paasweekend was de absolute topper voor de hotels.

LEES OOK. Dubbel zoveel overnachtingen als in paasvakantie vorig jaar

“Volgens de ramingen van Westtoer zijn er 2,5 miljoen overnachtingen genoteerd aan de kust, een evenaring van 2019”, zegt Sabien Lahaye Battheu (Open VLD), gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Westtoer. “Er zakten ook 1,2 miljoen dagtoeristen af naar de kustgemeenten, de helft meer in vergelijking met de paasvakantie vorig jaar en ongeveer hetzelfde niveau als pre-corona. In de hotels heeft het zachte lenteweer vanaf de tweede vakantieweek gezorgd voor heel wat lastminutereservaties. Het paasweekend was de topper. De gemiddelde bezetting voor het verlengd weekend van Pasen bedroeg 90 tot 95 procent, even hoog als tijdens het paasweekend in 2019. De toeristische verhuurkantoren zijn redelijk tevreden over de boekingen voor deze paasvakantie. De bezettingscijfers lagen tijdens de eerste week van de vakantie tussen de 70 en 80 procent. Voor de twee week, met het verlengde paasweekend, liggen de boekingen beduidend hoger, met een bezettingsgraad tussen 85 en 95 procent”, vertelt Lahaye-Battheu.

Vakantie naar buitenland

“De eerste week van de paasvakantie kan ik enkel omschrijven als een nationale ramp”, zegt Luc Declerck, uitbater van bistro Mathilde in Oostende. “We kregen in onze zaak nog minder cliënten dan tijdens een gewone week. Gelukkig was de tweede week veel beter.”

LEES OOK. Massa fietstoeristen tussen de bloesems

“Het moet gezegd: de weersomstandigheden spelen altijd de grootste rol”, bevestigt Peter Craymeersch van toerisme Oostende. “Dat was er tijdens deze paasvakantie zeker aan te merken. Zo was het verlengd paasweekend een topper. In Oostende trokken veel bezoekers naar de diverse events, zoals het populaire Crystal Ship.”

Terugkeer naar normaal

Hetzelfde verhaal bij de kampeersector. Daar bleek ook de tweede week en het verlengd paasweekend een betere periode met een sterke bezetting tot 90 procent.

In Plopsaland De Panne maakte de tweede week veel goed, maar toch ook niet alles, zegt CEO Steve Van den Kerkhof. “Het minder goede weer tijdens de eerste week van de vakantie heeft zeker zijn impact gehad op het aantal bezoekers. Maar we merken toch dat het coronaverhaal er bij de mensen toch aan het uitgaan is. Bezoekers willen zich weer amuseren en iets eten. Kortom: terugkeren naar normaal, doet veel mensen goed.